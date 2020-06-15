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Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

Güneş Tutulması yengeç burcunda gerçekleşecek. 21 Haziran'da gerçekleşecek olan tutulma hayatlarımızı büyük oranda etkileyecek. Merkür retrosunun da eşlik edeceği tutulmada gergin bir hava hakim olabilir. 2020 yılında gezegenlerin büyük çoğunluğu retro hareketine girerek hayatlarımızı yavaşlatmaya başladı. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 14 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:36
Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle buluşma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize kanıtlamak isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakınlarınızdan faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

İKİZLER: Çevrenizde kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetine karşı gereken karşılığı vereceksiniz.Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.

Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

Günlük burç yorumları - 15 Haziran Pazartesi

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

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