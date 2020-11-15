Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, işleriniz için en büyük tehlike. Ortam gereği bazı yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda olabilirsiniz.
İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorulara tepkilisiniz.
YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.