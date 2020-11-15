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Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Kasım Pazra günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 09:11
Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen teklifleri kaçırıyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde çok harcama yapıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Dikkat!

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Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, işleriniz için en büyük tehlike. Ortam gereği bazı yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorulara tepkilisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Pazar

ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.

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