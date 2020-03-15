Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.
YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlık konusunda abartabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda farklı zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçılığınızın nedenleri anlaşılmasa da, daha sonra hak vereceklerdir
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Topluluklarda cazibenizi kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.