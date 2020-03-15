  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Mart Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 09:30
Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

KOÇ: Meslek konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

İKİZLER: Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlık konusunda abartabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda farklı zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçılığınızın nedenleri anlaşılmasa da, daha sonra hak vereceklerdir

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazar

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Topluluklarda cazibenizi kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bağışıklık sistemini güçlendiren kara lahana, sosyal medyadanın gündeminde
Bağışıklık sistemini güçlendiren kara lahana, sosyal medyadanın gündeminde
  • SON DAKİKA