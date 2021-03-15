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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

Burcunuzda yeni haftada sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, para, sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 15 Mart Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:07
Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

KOÇ

BULUNDUĞUNUZ ortamlarda her şeyi sorgulamanız garipsenebilir. Ama siz bildiğiniz konularda tavizden yana değilsiniz. Gerçeklerden korkmuyor ve olaylara hırsla yaklaşıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

BOĞA

KARİYERİNİN ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşı içinde olacaksınız. Farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecek. Bugün çevrenizi yargılamayın.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

İKİZLER

ÇOK amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, bazılarına farklı gelebilirsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor. Çok yönlü düşünmeniz olumlu sonuçlar getiriyor.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

YENGEÇ

AİLENİZİN hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Bugün, onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek. Kariyerinizi zorlayıcı davranışlara dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Pazartesi

ASLAN

DUYGULARINIZI güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz. Anlamlı olayları paylaşmak için her türlü şartların uygun olduğu bir gün. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermemelisiniz.

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