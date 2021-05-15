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Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

Burcunuzda hafta sonu sizleri neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında sizleri bekleyen neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:39 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:43
Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

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Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar olabilir. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız var.

Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sert çıkışlardan uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek.

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