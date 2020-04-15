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Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:13 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:13
Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

KOÇ:
Sevdiğiniz kişi ile ortak proje yapma fırsatı yakalayabilirsiniz...Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek açısından temkinli davranmak zorundasınız. Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

BOĞA:
Ortaklaşa yaptığınız çalışmalarınızda alacağınız verim; sorunlarınıza karşı atacağınız mantıklı adımların sizin inisiyatifinizde olmasına bağlı. Fakat, çok fazla talepkar olmayın. Yoksa, ihtiyaç duyduğunuz çevre koşullarını kaybedebilirsiniz. Bu arada, partnerinizle yapacağınız alış-verişte sert reaksiyonlarda bulunmayın.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

İKİZLER:
Düşüncelerinize destek aradığınız gün içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çevrenizde gelişen olaylara katılmak istemeyeceksiniz. Duygusal bağlarınızın güçlenmesi ve ikili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalamanız, sizin için motivasyon kaynağı oluyor. Bugün, dostlarınıza vereceğiniz desteğin önemli olduğunu unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

YENGEÇ:
Çevrenizde sizin öncülük yapabileceği bir aktivitenin başlangıcını yapacaksınız. Kendinizi ifade etme konusunda oldukça başarılısınız. Mars'ın konumu nedeniyle enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kişisel çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanacak, sosyal ilişkilerinize olumlu yansıtacaksınız. Bugün, ortak karar vererek, değişik ortamlarda bulanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Çarşamba

ASLAN:
Maddi konulara sıkı bir disiplin getirmenin zamanı geldi. Çevrenizde sevgisel bağların önemli olduğu biliyor ve partnerinizle, onun da hoşuna gidecek ortak davranışlar içinde olmak istiyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle yeni açılımlar söz konusu olacak. Bugün, partnerinizle eski olayların tartışması içine girmemelisiniz.

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