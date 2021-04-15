Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz. Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün fakat temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmeler yaşanabilir. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.
YENGEÇ: BU dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Çevrenize aldırmamaya çalışın.
ASLAN: ÇEVRENİZDE daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda. Kalp kırma konusunda dikkat olun.