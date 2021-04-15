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Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:04
Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

KOÇ: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.

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Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz. Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün fakat temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmeler yaşanabilir. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

YENGEÇ: BU dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Çevrenize aldırmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Perşembe

ASLAN: ÇEVRENİZDE daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir.
Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda. Kalp kırma konusunda dikkat olun.

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