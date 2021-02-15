Günlük burç yorumları - 15 Şubat Pazartesi

Burcunuzda aşk,kariyer ve para alanında sizi bekleyenler neler? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:26Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:27
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KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olaylarla yaşamınız renkleniyor.
BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
İKİZLER: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
ASLAN: Bugün ay kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve özgür düşüncelerle hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.