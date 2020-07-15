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Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

Yeniay'ın gerçekleşmesine çok az bir süre kaldı. Yengeç burçları etkisini şimdiden hissetmeye başladı. Olumlu bir etki olacağı için, diğer tutulmalar kadar bizi yormayacaktır. Bugün ay Boğa burcunda. Halsiz, evden dışarı çıkmak istemeyeceğimiz bir gün olacaktır. Bolca yemek yiyeceğiniz ve bolca dinleneceğiniz bir güne hazır olun. Huzur ve sakinlik aradığımız bir sabaha başlıyoruz. Yeniay ile birlikte rahat bir ağustos ayı geçirebiliriz. Ama Mars retrosu yaklaşıyor. 2020 yılının ikinci yarısı daha yorucu olacaktır. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:03 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:21
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalara girmemelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğe önem veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri sizi zorluyor. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi daha da olumlu etkileyecektir.

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