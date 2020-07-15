Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Çarşamba

Yeniay'ın gerçekleşmesine çok az bir süre kaldı. Yengeç burçları etkisini şimdiden hissetmeye başladı. Olumlu bir etki olacağı için, diğer tutulmalar kadar bizi yormayacaktır. Bugün ay Boğa burcunda. Halsiz, evden dışarı çıkmak istemeyeceğimiz bir gün olacaktır. Bolca yemek yiyeceğiniz ve bolca dinleneceğiniz bir güne hazır olun. Huzur ve sakinlik aradığımız bir sabaha başlıyoruz. Yeniay ile birlikte rahat bir ağustos ayı geçirebiliriz. Ama Mars retrosu yaklaşıyor. 2020 yılının ikinci yarısı daha yorucu olacaktır. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...