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Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:58
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

KOÇ: DUYGULARINIZI paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. İyi niyetle konuştuğunuz halde, karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir. Bugün karışık düşünceler içindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz. Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

İKİZLER: GERİLİMLERDEN uzak kalmayı gerektiren bir gün. Çevrenizde gelişen olaylara nedensiz tepki verebilirsiniz. Herkesin sizi desteklemesini beklemeniz yersiz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: DUYGULARINIZA yoğunluk verdiğiniz zaman, gün içinde motivasyonunuz bozuluyor.
Bugün, kişiselliğinizi ve sevdiğiniz kişinin davranışlarını sorgulayabilirsiniz. Bugün çekiciliğinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Perşembe

ASLAN: ENERJİNİZİ gün içinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi kolayca etkileyebiliyorsunuz. Bugün partnerinizi ikna etmek için fazla çaba sarf etmeyeceksiniz.

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