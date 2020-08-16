Günlük burç yorumları - 16 Ağustos Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:00Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:05
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KOÇ: Maddi konularla ilgili gizlilikler söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. Tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.
BOĞA: Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız tüm çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.
İKİZLER: Akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alır. Randevularınızı ertelemeyin.
YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket edin.
ASLAN: Bugün arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.