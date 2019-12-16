Günlük burç yorumları - 16 Aralık Pazartesi

YENGEÇ: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün Ay'ın konumu, özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacağınızı gösteriyor ve sakin bir şekilde durum değerlendirmesi yapacaksınız. Enerjinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsunuz.