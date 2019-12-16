Günlük burç yorumları - 16 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:31Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:33
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KOÇ: Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir. Yakınacağınız konuların ortaya çıkmaması için bazı önlemlerinizi şimdiden almalısınız.
BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Bugün hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.. Hırslı yapınızı ortaya çıkaracak olaylarla gündeme geleceksiniz. Bugün, üstlerinizle aranızda sezgisel bağlarınız daha da güçlenebilir.
İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır. Bugün. Ay'ın konumu, bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkacağınızı gösteriyor.
YENGEÇ: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün Ay'ın konumu, özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacağınızı gösteriyor ve sakin bir şekilde durum değerlendirmesi yapacaksınız. Enerjinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsunuz.
ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize şans vermelisiniz. Kariyerinizle ilgili değişimlere açık olmanıza rağmen, gizli hesaplarınız gözden geçirmenin tam zamanı.