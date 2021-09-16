Günlük burç yorumları - 16 Eylül Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:47Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:55
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KOÇ: DEĞIŞIK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Bu sıralar gereğinden fazla yoruluyorsunuz.
BOĞA: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.
İKİZLER: ENERJINIZIN düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygunuz nedeniyle olayları olumsuz görüyorsunuz.
YENGEÇ: DEĞIŞKENLIK göstermek fırsatları kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz.
ASLAN: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Vereceğiniz kararların sonuçlarını hemen görmek istiyorsunuz.