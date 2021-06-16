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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 08:47 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 08:51
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

KOÇ: ÇEVRENİZDE kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var. Sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

BOĞA: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

İKİZLER: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz. Biraz da sizi çevreniz düşünsün.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

YENGEÇ: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara cesurca yaymalısınız. Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş konusunda seçici oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Çarşamba

ASLAN: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

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