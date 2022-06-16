Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Nelere dikkat etmelisiniz? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:29Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:34
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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.