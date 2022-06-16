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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Nelere dikkat etmelisiniz? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:34
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

BOĞA: AŞK ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınızın size aşık olma olasılığınız yüksek. Aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirebilir.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

İKİZLER: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler sizi güçlendirecek.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

YENGEÇ: BUGÜNLERDE gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Perşembe

ASLAN: BUGÜNLERDE iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz hızlanacak. Gelirleriniz artarken, bu çabalarınız sizi de yoracak. Ortaklıklar yaşamınızda önemli bir yer alacak.

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