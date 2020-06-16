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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

2020 yılının yorgun geçmesine neden olan, gökyüzünün ağır gezegenleri retro hareketine devam ediyor. Bu ağır gezegenlerden birisi olan Satürn, Kova burcundaki yolculuğunu bitirip bir dahaki yıla kadar kalacağı, Oğlak burcunda geçmeye hazırlanıyor. Bu geçiş hepimizi halsiz düşürebilir. Satürn öğreten ve dönüştüren bir gezegendir. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 16 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 08:54 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 09:28
Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Aile ilişkileri çok önemli.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

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