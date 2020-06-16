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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı

2020 yılının yorgun geçmesine neden olan, gökyüzünün ağır gezegenleri retro hareketine devam ediyor. Bu ağır gezegenlerden birisi olan Satürn, Kova burcundaki yolculuğunu bitirip bir dahaki yıla kadar kalacağı, Oğlak burcunda geçmeye hazırlanıyor. Bu geçiş hepimizi halsiz düşürebilir. Satürn öğreten ve dönüştüren bir gezegendir. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 16 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 08:54 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





