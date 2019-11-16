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Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

Günlük burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 16 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:18
Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor, gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkileyeceksiniz

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Cumartesi

ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Aktivite gerektiren olaylarla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla konuşmalar yapacaksınız.

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