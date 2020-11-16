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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

Burcunuzda yeni haftada sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:50
Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal iletişim kuracaksınız. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

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Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çabuk kırılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengeleriniz çok önemli.

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi büyütmeyin.

Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

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