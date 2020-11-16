Günlük burç yorumları - 16 Kasım Pazartesi

Burcunuzda yeni haftada sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal iletişim kuracaksınız. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çabuk kırılıyorsunuz. İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengeleriniz çok önemli. YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi büyütmeyin. ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınız gündemde. TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.