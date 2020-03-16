Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Mart Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Bugün çevre ilişkileriniz güçlü, sizi meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve derin araştırma konuları buluyorsunuz. BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutup bazı kuralları kendiniz bile aşıyorsunuz. Mesleki konular ön sıralarda. Ertelediğiniz işleri biriktirmemelisiniz. Disiplinli davranarak başarılı olabilirsiniz. İKİZLER: Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kuruyorsunuz. Yardımsever duygular atakta. İlişkilerinizde partnerinizin etkisindesiniz. İstediğiniz kişilerin dikkatini çekiyorsunuz. YENGEÇ: Ailede kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. ASLAN: Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlıyorsunuz. BAŞAK: Bugün Ay'ın konumu, olayların temel kavramlarını araştırmanızı sağlıyor. Partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. TERAZİ: Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracaksınız. İş yaptığınız kişilerle istediğiniz performansı yakalayacaksınız.