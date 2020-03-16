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Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:53
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

KOÇ: Bugün çevre ilişkileriniz güçlü, sizi meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve derin araştırma konuları buluyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutup bazı kuralları kendiniz bile aşıyorsunuz. Mesleki konular ön sıralarda. Ertelediğiniz işleri biriktirmemelisiniz. Disiplinli davranarak başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

İKİZLER: Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kuruyorsunuz. Yardımsever duygular atakta. İlişkilerinizde partnerinizin etkisindesiniz. İstediğiniz kişilerin dikkatini çekiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

YENGEÇ: Ailede kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 16 Mart Pazartesi

ASLAN: Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlıyorsunuz.

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