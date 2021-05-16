Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
İKİZLER: VURGULAYICI tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz de genişliyor. Mantıklı düşünceden ayrılamadığınız için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirip birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.