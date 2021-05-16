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Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:42
Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başaracaksınız.

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Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

İKİZLER: VURGULAYICI tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz de genişliyor. Mantıklı düşünceden ayrılamadığınız için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazar

ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirip birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

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