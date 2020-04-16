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Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 09:12
Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

KOÇ:
Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

BOĞA:
Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

İKİZLER:
Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz..Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Gerekli donananıma sahip olmanıza rağmen, atladığınız konular üzerinde tekrar düşünme fırsatı yaratmalı ve kendinize süre tanımalısınız.

Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

YENGEÇ:
Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 16 Nisan Perşembe

ASLAN:
Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, kısıtlı zaman çerçevesi yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabileceğiniz bir gün.

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