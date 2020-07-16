Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

Yeniay'a çok az bir zaman kaldı. Bugün ay İkizler burcunda. Enerji dolu bir gün geçirebiliriz. Ayın İkizler hali, sosyal hayatımıza hareketlilik getirebilir. Evde durmaktan sıkılıp, arkadaşlarla plan yapabiliriz. 20 Temmuz'da gerçekleşecek Yeniay öncesinde de biraz halsiz hissedebiliriz. Gökyüzü olayları bizi doğrudan etkiliyor. Özellikle gerçekleşeceği burç çok önemli. Yengeç su grubu olduğu için daha duygusal hissedebiliriz. Ama bu Yeniay şifalandırıcı bir özelliğe sahip. Tutulmaların ruhumuzda açtığı yaralara şifa olabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...