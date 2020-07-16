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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

Yeniay'a çok az bir zaman kaldı. Bugün ay İkizler burcunda. Enerji dolu bir gün geçirebiliriz. Ayın İkizler hali, sosyal hayatımıza hareketlilik getirebilir. Evde durmaktan sıkılıp, arkadaşlarla plan yapabiliriz. 20 Temmuz'da gerçekleşecek Yeniay öncesinde de biraz halsiz hissedebiliriz. Gökyüzü olayları bizi doğrudan etkiliyor. Özellikle gerçekleşeceği burç çok önemli. Yengeç su grubu olduğu için daha duygusal hissedebiliriz. Ama bu Yeniay şifalandırıcı bir özelliğe sahip. Tutulmaların ruhumuzda açtığı yaralara şifa olabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:25
Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek bir yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

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Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimlerinizi kullanarak yükseliyorsunuz. Bu nedenle; nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Bu tür anlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir.
Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Perşembe

ASLAN: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Bu nedenle; ipler elinizde olmasa da, çok sesliliğe yaklaşımlarınızı ılımlı olun.

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