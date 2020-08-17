Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

Bugün ay Aslan burcunda. Güne sert etkilerle başlıyoruz. Güneş, Merkür ve Ay bugün Aslan burcunda. Kırıcı konuşmalar yapabiliriz. Gökyüzünde ateş hakimiyeti var. Ilımlı bir hava veren tek gezegen Venüs. Aşk gezegeni Yengeç burcundaki seyrini sürdürüyor. Bu arada Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay bizi kendimize getirmeyi hedefliyor. Etkileri sert olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...