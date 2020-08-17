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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

Bugün ay Aslan burcunda. Güne sert etkilerle başlıyoruz. Güneş, Merkür ve Ay bugün Aslan burcunda. Kırıcı konuşmalar yapabiliriz. Gökyüzünde ateş hakimiyeti var. Ilımlı bir hava veren tek gezegen Venüs. Aşk gezegeni Yengeç burcundaki seyrini sürdürüyor. Bu arada Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay bizi kendimize getirmeyi hedefliyor. Etkileri sert olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53
Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

KOÇ: Beklenen misafirlerin gelmesiyle sevineceksiniz. Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, yapıcı paylaşmalar olacak.

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Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

BOĞA: Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz, kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanabilirsiniz. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: Bu dönem, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız. Çevre iletişiminiz mükemmel ilerliyor.

Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar, iş veriminizi daha da arttırıyor.

Günlük burç yorumları - 17 Ağustos Pazartesi

ASLAN: Yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz

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