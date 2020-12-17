Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Aralık Perşembe günlük burç yorumları... KOÇ: Çevresel ilişkilerinizle birlikte sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınıza hedef seçmeli, isteklerinize sıkı sarılmalısınız. BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınız zararlı olabilir. İKİZLER: Duygusal konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacaksınız. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün içindesiniz. ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. BAŞAK: Siz kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da bekliyorsunuz. Olmazsa kendinizi çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız. TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.