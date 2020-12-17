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Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:54
Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizle birlikte sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınıza hedef seçmeli, isteklerinize sıkı sarılmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınız zararlı olabilir.

Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

İKİZLER: Duygusal konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.
Gün içinde, paylaşıma daha bir özen göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacaksınız. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Aralık Perşembe

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.

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