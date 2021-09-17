Günlük burç yorumları - 17 Eylül Cuma

Burcunuzu bugünlerde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Eylül Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 08:37Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 08:46
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KOÇ: BUGÜN enerjinizi iyi kullanmalısınız. Dostlarınızla bazı ortamlarda kendinizi ispat edeceksiniz. İnandığınız konularda tecrübeleriniz söz konusu olacaktır. Araştırdığınız konulara dikkat edin.
BOĞA: VENÜS, yapıcı olmanıza yardım ediyor. Başarabileceğinizden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.
İKİZLER: UZUN süredir düşündüğünüz konular üzerinde destekleyici çalışmalar içinde olursanız, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanabileceksiniz. Bugün zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz.
YENGEÇ: MÜKEMMELIYETÇI ve yargılayıcı yapınızdan dolayı, partnerinizle bazı istenmeyen sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi frenlemeli, karşılıklı isteklerinizin bileşkesi doğrultusunda hareket etmelisiniz.
ASLAN. Alınganlık yapmaktan vazgeçin. Kırılmaya müsait yapınız, sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Partnerinizin sizinle ilgili düşünceleri pozitif yönde. Hissettiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor.