Günlük burç yorumları - 17 Eylül Salı

Burcunuzda bugün neler olacak? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Eylül Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:20Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:23
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KOÇ:
Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Size karşı çıkanları saygılı biçimde ikna etmeniz mümkün. Kararlı davranmanız gereken konularda farklı bir yol izleyecek, beklenen risklerden uzak kalmayı başaracaksınız. İyi niyetinizi aşan durumlara karşı tedbirli olmalısınız.
Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak.
İKİZLER:
Becerikli yapınızı çevrenize istediğiniz gibi yansıtmak için, yoğun çaba göstermelisiniz. Maddi konularla yaşadığınız sorunlar, sizi gergin ve asabi yapıyor. Dostlarınızla görüşmelisiniz. Yakın çevrenizle ilgili ani düşünceler kafanızı kurcalayabilir. Karar vermeden önce dikkatli olmalısınız. Bugün takıntılarınızdan uzaklaşmalısınız.
YENGEÇ:
Duygusal ilişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aynı zamanda aranızda bir güç birliği oluşturmanıza neden oluyor. Onunla birlikte yeni projeler üretmek için çalışmalar içine gireceksiniz. Mevsim değişimleri cilt üzerinde problemler yaşatıyor. Bugün cildinize özen göstermelisiniz.
ASLAN:
Yoğun duygular içindesiniz ve karşı tarafın da aynı yoğunluğu duymasını istiyor ve üzülüyorsunuz. İkinizde aynı şeyleri söylemenize rağmen, farklı bir anlaşma tablosu ortaya çıkıyor. Sakin davranmalı ve sabırlı olmalısınız. Verilmiş sözleriniz yüzünden başınız derde girebilir. Bugün geçmiş hesapları yapabilirsiniz.