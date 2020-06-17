Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
Yarın Merkür Yengeç burcunda retro hareketine başlıyor. Su grubunda retro yapacak olan iletişim gezegeni Merkür, hassas ve kırgın hissetmemize neden olabilir. Üstelik 21 Haziran'da retroya bir de Güneş Tutulması eşlik edecek. Yorgun ve kırıcı günlerden geçerken, kırmak çok kolay olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 17 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 08:55
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
KOÇ: Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.
Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda çabuk sıkılıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
İKİZLER: Sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.
Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Derin düşünmek birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.
Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için pek çok tepki alıyorsunuz.