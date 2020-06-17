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Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba

Yarın Merkür Yengeç burcunda retro hareketine başlıyor. Su grubunda retro yapacak olan iletişim gezegeni Merkür, hassas ve kırgın hissetmemize neden olabilir. Üstelik 21 Haziran'da retroya bir de Güneş Tutulması eşlik edecek. Yorgun ve kırıcı günlerden geçerken, kırmak çok kolay olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 17 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





