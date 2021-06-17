Günlük burç yorumları - 17 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 08:46Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 08:49
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KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Bu sıralar çevrenizdeki kişilerle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
BOĞA: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün şaşırtıcı durumlar olacak.
YENGE: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.
ASLAN: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hesap vermek zorunda değilsiniz.