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Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:04 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:10
Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

KOÇ: BUGÜN düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor.
Hayır kelimesini çok rahat kullanmaya başladığınızı fark edin.

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Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

BOĞA: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve çok dikkatli davranmalısınız. Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.

Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

İKİZLER: KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Kişisel duygularınız atakta olacak.

Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

YENGEÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

Günlük burç yorumları - 17 Mart Çarşamba

ASLAN: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Gizlilikler söz konusu.

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