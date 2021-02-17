Günlük burç yorumları - 17 Şubat Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:52Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:57
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KOÇ: Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranış şekillerinden farklı anlamlar çıkarmanız mümkün.
BOĞA: Bugün kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz.
İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Bugün tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.
YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izlemeyi yeğleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.
ASLAN: Duygularınızı açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel şekilde çalışıyor.