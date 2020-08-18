  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

Bugün Ay Aslan burcunda. Aslan burçlarının doğum gününü kutladığı döneme yavaş yavaş veda ediyoruz. Güneş Başak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Güneş ile birlikte Merkür'de Aslan burcundaki seyrini sonlandırıp Başak burcuna geçecek. Merkür Başak burcunda kendini rahat hisseder. Merkür'ü Başak burcunda olanlar, iletişimde de kuvvetli olurlar. Bugün Ay'ın Aslan etkisiyle, sert çıkışlar ve konuşmalar yapabiliriz. Daha sakin ve ılımlı kalmalıyız. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun sevgili, titiz ve kararsız Başaklar! Bu arada yarın Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay bizi kendimize getirmeyi hedefliyor. Etkileri sert olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 09:55
Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

KOÇ: İletişimde başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapacağınız işleri sıralamada zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

BOĞA: Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Her zamankinden daha uçarı ve havaisiniz. Çevrenizde çok beğeniliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

İKİZLER: Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğinizi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

YENGEÇ: Yeni heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

ASLAN: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak zor. Yüreğinizin yanılgılarına alıştınız, sizi kanatmasına aldırmıyorsunuz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 18 Ağustos Salı!
İzmir'de su kesintisi 18 Ağustos Salı!
  • SON DAKİKA