Günlük burç yorumları - 18 Ağustos Salı

Bugün Ay Aslan burcunda. Aslan burçlarının doğum gününü kutladığı döneme yavaş yavaş veda ediyoruz. Güneş Başak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Güneş ile birlikte Merkür'de Aslan burcundaki seyrini sonlandırıp Başak burcuna geçecek. Merkür Başak burcunda kendini rahat hisseder. Merkür'ü Başak burcunda olanlar, iletişimde de kuvvetli olurlar. Bugün Ay'ın Aslan etkisiyle, sert çıkışlar ve konuşmalar yapabiliriz. Daha sakin ve ılımlı kalmalıyız. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun sevgili, titiz ve kararsız Başaklar! Bu arada yarın Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay bizi kendimize getirmeyi hedefliyor. Etkileri sert olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Ağustos Salı günlük burç yorumları...