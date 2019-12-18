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Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 18 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:24
Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

KOÇ: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

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Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

BOĞA: Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

İKİZLER: Bugün, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

Günlük burç yorumları - 18 Aralık Çarşamba

ASLAN: İçsel enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız.

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