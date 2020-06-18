Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

Güne Merkür retrosu ile başlıyoruz. Merkür, yengeç burcundaki retro hareketine başladı. Bu retroya aşk ve sevgi gezegeni Venüs'te eşlik ediyor. İkizler burcunda retro hareketine 26 Haziran'a kadar devam edecek olan Venüs, ayrılıkları ve kırgınlıkları da hayatlarımızdan eksik etmiyor. Merkür retrosunun da buna destek vermesi hepimizi dönülmez yollara sokabilir. Sakin kalıp kavgadan kaçınmakta fayda var. Merkür retrosu, bizi kimsenin anlamdığını hissettirebilir ve bu da yalnızlık duygusunu kalbimize sokabilir. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 18 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...