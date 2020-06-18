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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

Güne Merkür retrosu ile başlıyoruz. Merkür, yengeç burcundaki retro hareketine başladı. Bu retroya aşk ve sevgi gezegeni Venüs'te eşlik ediyor. İkizler burcunda retro hareketine 26 Haziran'a kadar devam edecek olan Venüs, ayrılıkları ve kırgınlıkları da hayatlarımızdan eksik etmiyor. Merkür retrosunun da buna destek vermesi hepimizi dönülmez yollara sokabilir. Sakin kalıp kavgadan kaçınmakta fayda var. Merkür retrosu, bizi kimsenin anlamdığını hissettirebilir ve bu da yalnızlık duygusunu kalbimize sokabilir. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 18 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:03
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

KOÇ: Çok cesursunuz ve zor işleri yardım almadan başarıyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız desteklerle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.

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Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda olumlu bir tablo çiziyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişler yaşayacaksınız. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak. İletişim konularında gelişmeler var.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe
Günlük burç yorumları - 18 Haziran Perşembe

ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Değişime ihtiyacınız var.

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