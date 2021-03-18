Günlük burç yorumları - 18 Mart Perşembe

Günlük burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? İşte 18 Mart Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 09:04Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 09:09
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KOÇ: KAFANIZDA binbir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Yaşadığınız olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takılınca içiniz burkuluyor.
BOĞA: DIŞ görünüşünüze yansımasına rağmen, duygusal takıntılarınızda oldukça inatçısınız vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizden geri adım atmayacaksınız.
İKİZLER: RUTİN günlerinizden biri olmasına rağmen, Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.
YENGEÇ: KARŞINIZA çıkacak kişilerin gizli duygularına karşı hazırlıklı olun. Bazıları iyi niyetli yaklaşımlarınızı farklı algılayabilir. Katılacağınız toplantılarda çapkınların ilgisini çekeceksiniz. Olayları oyun gibi görüyorsunuz.
ASLAN: AİLENİZİN güvenliği ve şartları her şeyden önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı önemli randevuları da düşünerek, gün içinde planlamanızı doğru bir şekilde yapmalısınız.