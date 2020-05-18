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Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Tutulmalar ve retrolar burcunuzu nasıl etkileyecek? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

KOÇ: Sorumluluklarınız canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.

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Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişimler yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. İlişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

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