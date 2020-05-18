Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Tutulmalar ve retrolar burcunuzu nasıl etkileyecek? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:19Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:24
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KOÇ: Sorumluluklarınız canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişimler yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. İlişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor.
ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.