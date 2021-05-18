Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mayıs Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 08:40Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 08:40
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KOÇ: Huzursuz bir gündesiniz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.