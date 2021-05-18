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Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 08:40
Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

KOÇ: Huzursuz bir gündesiniz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

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Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenin.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Bugün romantik olacaksınız. Yolculuk var.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Salı

ASLAN: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli algılanıyorsunuz.

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