Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe
Burcunuzun size mesajı? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Şubat Perşembe günlük burç yorumları....
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:56
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:00
KOÇ
Yaptığın iyiliklerin karşılığını almak seni sıkıntılı süreçlerden kurtarabilir. Arkadaşların ile arandaki problemlerde içgüdüsel davranıyor olabilirsin.
BOĞA
Duygusal olarak önemsenmek istiyorsun. İş hayatında istediğin sonuçları elde etmek için daha hırslı davranabilirsin.
İKİZLER
Yeniliklere açık tavrın seni adım adım ileriye taşıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan karşı tarafın ailesi ile tanışmak istiyorsun.
YENGEÇ
Ertelediğin işlerini tamamlamak istiyorsun. Bunun için yakın çevrenden alacağın yardımın olumlu yansımalarını görüyorsun.
ASLAN
Çevrende gürültüyü tercih etmiyor olabilirsin. Yalnız yaşayan bir Aslan burcuysan eğitimin konusunda araştırmalara yoğunlaşabilirsin.