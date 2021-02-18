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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

Burcunuzun size mesajı? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Şubat Perşembe günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:00
Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

KOÇ

Yaptığın iyiliklerin karşılığını almak seni sıkıntılı süreçlerden kurtarabilir. Arkadaşların ile arandaki problemlerde içgüdüsel davranıyor olabilirsin.

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Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

BOĞA

Duygusal olarak önemsenmek istiyorsun. İş hayatında istediğin sonuçları elde etmek için daha hırslı davranabilirsin.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

İKİZLER

Yeniliklere açık tavrın seni adım adım ileriye taşıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan karşı tarafın ailesi ile tanışmak istiyorsun.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

YENGEÇ

Ertelediğin işlerini tamamlamak istiyorsun. Bunun için yakın çevrenden alacağın yardımın olumlu yansımalarını görüyorsun.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Perşembe

ASLAN

Çevrende gürültüyü tercih etmiyor olabilirsin. Yalnız yaşayan bir Aslan burcuysan eğitimin konusunda araştırmalara yoğunlaşabilirsin.

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