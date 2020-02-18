  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Şubat Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 09:22
Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

KOÇ
Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

BOĞA
Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

İKİZLER
Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

YENGEÇ
Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı

ASLAN
İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi
Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi
BİZE ULAŞIN