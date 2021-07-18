Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:57Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:57
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KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içindeki arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir, düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Atılımlarınız için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.
YENGEÇ: TARZINI belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.
ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.