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Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:57
Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içindeki arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir, düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Atılımlarınız için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

YENGEÇ: TARZINI belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazar

ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

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