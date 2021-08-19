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Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:12
Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizle kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınızla gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Perşembe

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

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