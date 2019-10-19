Günlük burç yorumları - 19 Ekim Cumartesi

BOĞA:

Olağanüstü sabrınız ile kontrol mekanizmasını sizin kadar birleştirebilen insan azdır. Eğer çevreden zorlayıcı etkiler olmazsa, ele aldığınız her işi ideal yaparsınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel yeteneklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak ve yapıcı işler yapabilirsiniz. Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.