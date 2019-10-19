Günlük burç yorumları - 19 Ekim Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 19 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:19Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ:
İşinizle ilgili gerçekten güçlü olabilmeniz için; zayıf noktalarınızı kabullenmeniz, öğrenmeye ve öğretene karşı tepkili olmamanız gerekiyor. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Fikirlerinizde ısrarcı davranışlar sergilememek için kendinizi frenlemek zorundasınız. Coşkularınızın yüksek olduğu bir gün..
Olağanüstü sabrınız ile kontrol mekanizmasını sizin kadar birleştirebilen insan azdır. Eğer çevreden zorlayıcı etkiler olmazsa, ele aldığınız her işi ideal yaparsınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel yeteneklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak ve yapıcı işler yapabilirsiniz. Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.
İKİZLER:
Sürekli yenilik peşinde koşmanız, sizi farklı kılıyor ve tercih edilen kişi yapıyor. Sabır konusunda fazla istikrarlı olmamanız işlerinizi aksatabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yapınızı ve aşk ilişkilerinizi birlikte harmanlamanıza neden oluyor. Sağlığınız konusunda fiziksel kazalara müsaitsiniz. Dikkatli olun.
YENGEÇ:
Sabırlı yapınıza diyeceğimiz yok. Aşırı çalışkanlığınız çevrenizde size olumlu puan kazandırırken, çalışma gücünüzü ikiye katlıyor. Ailenizle ilgili yapıcı gelişmeler söz konusu olacak. Siz güzel duyguların insanısınız ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, aile içi olaylara zarif bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
ASLAN:
İş yaşamanızda bencil olduğunuzu söyleyenlere siz aldırmayın. Hiç kimsenin başaramayacağı işleri öylesine kolaylıkla yapıyorsunuz ki. Bugün, kişisel çalışmalarınızı çevresel ilişkilerinize güzel bir şekilde yansıtabileceksiniz. Zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz. Sağlık her şeyden önemli unutmayın.