  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:09
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öyles içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konuya ilgisiz kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız işler var. Çevrenizin sizin için düşündükleri konusunda tereddüt duyuyorsunuz. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemini unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. Kesinlikle önyargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi

ASLAN: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışabilirsiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu
  • SON DAKİKA