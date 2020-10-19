BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öyles içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konuya ilgisiz kalabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız işler var. Çevrenizin sizin için düşündükleri konusunda tereddüt duyuyorsunuz. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemini unutmamalısınız.
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. Kesinlikle önyargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.
Günlük burç yorumları - 19 Ekim Pazartesi
ASLAN: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışabilirsiniz.