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Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

Hafta sonu burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:47
Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden destek vermesini isteyebilirsiniz

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Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cumartesi

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

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