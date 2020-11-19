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Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Kasım Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:23
Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

KOÇ: İnsanlar size karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır. Bu günlerde mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde, farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil.

Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gerekli dersleri çıkarıp önleminizi alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

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