Günlük burç yorumları - 19 Kasım Perşembe

BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde, farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil.
İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gerekli dersleri çıkarıp önleminizi alacaksınız.
ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.