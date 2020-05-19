Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

BOĞA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
İKİZLER: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.
YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
ASLAN: Çevrenizde enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.