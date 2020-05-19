  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 10:36
Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

KOÇ: Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili temkinli davranıyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

BOĞA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

İKİZLER: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Salı

ASLAN: Çevrenizde enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? Kadir Gecesi ibadetleri, duaları nelerdir?
Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? Kadir Gecesi ibadetleri, duaları nelerdir?
  • SON DAKİKA