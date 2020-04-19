  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 09:00
Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

KOÇ:
Bugün çevresel ilişkilerinizin detaylarına takılabilirsiniz. Duygusal davranmak yerine akılcı düşünürseniz, her şeyin hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. İkilem yaşamak yerine taviz vermeyecek bir yöntemle yaklaşırsanız, olayların size döneceğini göreceksiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

BOĞA:
Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

İKİZLER:
İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz .Bugün, düşüncelerinizde bir çok kombinasyon mevcut. Seçimlerinizi yaparken, alınızın karışmasına izin vermemeli ve ileriye dönük planlarınızı akıllıca yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

YENGEÇ:
Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazar

ASLAN:
Kendinizi aşma konusunda cesur davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yaşadığınız olaylardan, ödün vermek istemiyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, ortak arkadaşlarınızla yeni bir fikir üretme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Onların ilginç fikirleri, sizin yapacağınız çalışmalar için, farklı bir portvöy oluşturuyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar...
Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar...
  • SON DAKİKA