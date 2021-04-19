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Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:03
Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

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Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
Karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Pazartesi

ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar sizi geriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

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