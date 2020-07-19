Günlük burç yorumları- 19 Temmuz Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesaj ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:25Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:30
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KOÇ: Bulunacağınız entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Duygu değişimleri yaşarken, yaşama keskin bakacaksınız.
BOĞA: Bugünlerde sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Değişken ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz.
İKİZLER: Kültürlü ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz güçlü olacağı için, bugün kendinizden genç arkadaşlarınızla işbirliği yapacaksınız.
YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınıza baskıcı davranmayın. Onlara örnek olmaya çalışabilirsiniz. İş arkadaşlarıyla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı elden bırakmamayı öğrenmelisiniz.
ASLAN: Kıyıda köşede bekleyen, eksik kalan konularınızı yeniden ele almalı ve bir an önce bitirip, bir daha açmamak üzere kapamalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşı taktikler geliştirmelisiniz.