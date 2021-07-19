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Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:47
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Detaylara takılmayın.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Pazartesi

ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle duygusal ilişkileriniz güçlenecek. Uzun süredir istediğiniz bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

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