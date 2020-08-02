Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız.
İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.
YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.
ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.