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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 09:18 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 09:23
Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

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Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos Pazar

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

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